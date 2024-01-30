شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب كارثة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى زليتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الثلاثاء، حالة الطوارئ القصوى بمدينة زليتن غرب البلاد، جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية على سطح الأرض، داعية كافة الجهات المعنية اتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك بما فيها حماية سكان المدينة من اخطار هذه المياه ومساعدتهم على تجاوز أثارها.

بدورها، طالبت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان الليبي في بيان لها بالتدخل الفوري والعاجل من قبل الحكومة الليبية وجميع جهات الاختصاص لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن تفاديا" لحدوث كارثة إنسانية أو بيئية.

تواجه مدينة زليتن الواقعة غرب ليبيا ظاهرة غريبة منذ سنوات تتمثل في اندفاع المياه الجوفية إلى أعلى لتلحق أضرارا بالمباني والأراضي الزراعية، وزادت حدة الظاهرة خلال الأسابيع الأخيرة ما دفع عائلات إلى النزوح من المدينة.

ويرجح مراقبون أن يكون النهر الصناعي قد زاد من مخزون المياه الجوفية في الساحل وهو ما تسبب في تشققات في طبقات الأرض.

وأكد رئيس لجنة إدارة الأزمات والطوارئ ببلدية زليتن مصطفى البحباح أن أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض المناطق ببلدية زليتن مازالت مستمرة، وأن هناك عائلات تركت منازلها بسبب هذه المشكلة، لافتا إلى أن حجم الكارثة كبير جدا.

وتابع البحباح أنهم مستمرون في عمليات سحب المياه، لاسيما أن بعض المناطق التي تبعد عن البحر نحو 3 كيلومترات يصل ارتفاع منسوب المياه فيها إلى مترين، مشيرا إلى أنهم طالبوا الحكومة بتخصيص ميزانية عاجلة وطارئة لمواجهة المشكلة.

تعد منطقة زليتن إحدى المناطق التي تقع في شمال غرب ليبيا على ساحل البحر المتوسط، والتي تعتمد على المياه الجوفية بشكل كبير في أغلب المجالات، بحيث تعتبر المصدر الرئيسي للمياه فيها، ويتم استخراج هذه المياه بواسطة حفر الآبار، سواء السطحية التي لا تتعدى الطبقة المائية الأولى التي تتجمع فوق أول طبقة صماء، ويصل عمق هذه الآبار إلى 30 مترا، أو الآبار العميقة التي يزيد عمقها عن 30 مترا.