شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: قطاع غزة أرض محتلة وسوف تظل جزءا من دولة فلسطين مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد الثلاثاء، 30 يناير 2024 04:45 م

أعربت بريطانيا قبل قليل، عن قلقها بعد تنظيم مؤتمرا فى القدس يدعو على إعادة الاستيطان فى قطاع غزة بحضور وزراء إسرائيليين، مؤكدة أن قطاع غزة أرض فلسطينية محتلة، وسوف تظل جزءا من دولة فلسطين مستقبلا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

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