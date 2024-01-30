شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح أبوابه مفتوحة.. دخول 118 شاحنة مساعدات من مصر لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معبر رفح بين مصر وفلسطين اليوم استمرار حركة العبور من وإلى قطاع غزة، وأوضحت بيانات حركة المعبر اليوم إنه تم إدخال 118 شاحنة إلى قطاع غزة من بينها 4 شاحنات وقود تحمل كمية من السولار وشاحنتي غاز طهي خاص بالمنازل و112 شاحنة تحمل كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية والمواد الإغاثية والخيام ومياه الشرب.

وسبق وشهد المعبر مرور فد من الأمم المتحدة والصليب الأحمر يضم 6 أشخاص، و32 شخصا آخر من الإمارات.