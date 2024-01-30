شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بحماس لرويترز: مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل 3 مراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قيادى بحركة حماس لرويترز إن مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل 3 مراحل، المرحلة الأولى الإفراج عن مدنيين، والثانية إطلاق سراح المجندين، والثالثة تتضمن تسليم الجثث مع وقف العمليات العسكرية طوال المراحل الثلاثة، مشيرا إلى أن عدد المحتجزين المطلوب الإفراج عنهم من الجانب الفلسطينى لم يتحدد بعد والمسألة متروكة لعملية التفاوض، وفقا لما نشرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.