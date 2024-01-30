شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للبناء والأخشاب يشيد بموقف مصر ورفضها التهجير القسرى لأهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبدالمنعم الجمل رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد المهني العربي لنقابات عمال البناء والأخشاب، عن انتهاء فاعليات المؤتمر التاسع للاتحاد المهني العربي لنقابات عمال البناء والأخشاب، المنعقد بالعاصمة السورية دمشق، بإرسال عدد من الرسائل التضامنية مع كل من الشعب الفلسطينى، والرئيس السوري بشار الأسد، وبرقية شكر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

وقال الجمل، إن المؤتمر شهد خلال فاعلياته، إشادة بالدور المصري وموقف القيادة السياسية المصرية تجاه دعم القضية الفلسطينية ورفضها القاطع للتهجير القسري لأهالي غزة، كما وجه المؤتمر التحية لسوريا رئيسا وشعبا لصمودها أمام الهجمة الأمريكية والغربية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليها، وللشعب الفلسطيني تجاه صموده أمام حرب الإبادة الجماعية التي ينتهجها الكيان الصهيوني ، مضيفا أن القضية الفلسطينية كانت من أبرز محاور المؤتمر وحظيت بدعم واهتمام كافة الدول المشاركة.

وخلال المؤتمر تم انتخاب عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيسا للمجلس التنفيذي للاتحاد المهني العربي لنقابات عمال البناء والأخشاب، وانتخاب رحيمي الغانمي من العراق امينا عاما للاتحاد المهني العربي لنقابات عمال البناء والأخشاب ، بالإجماع ، وانتخاب كل من محمود الحياري من الاردن ، وخليفة البكت من ليبيا ، وخلف الحنوش من سوريا نواب للأمين العام.

وأشاد الجمل بكلمة رحيم الغانمي بعد انتخابه أمينا عاما للاتحاد المهني، حيث وجه الشكر لأعضاء المؤتمر لمنحه الثقة لإدارة الاتحاد، خلال الفترة من 2024_ 2027، مؤكدا أن الاتحاد المهني العربي، سيعمل وفق آلية تنظيمية جديدة تحافظ علي الاتحاد وتعزز دوره النقابي العربي.

اعرب عبدالمنعم الجمل عن سعادته بمخرجات المؤتمر وما شهده من كلمات تعبر عن التكامل والترابط العمالي العربي ، مشيدا بدعوة جمال القادري رئيس اتحاد عمال سوريا خلال كلمته ، التي دعا فيها المجتمعون إلى إعطاء الاهتمام الكافي للثقافة العمالية و الصحة والسلامة المهنية، والتلمذة الصناعية والعمل على اطلاع العمال عليها والسعي لتطبيقها بدورات تدريبية.

أضاف أن القادري دعا أيضا لوضع خارطة طريق ووضع سياسات واضحة لكل التحديات التي تواجه قطاع البناء، بما يكفل النهوض بواقع العمل وتطويره ورفع التوصيات والتحديات والحلول المقترحة.

وشارك بالمؤتمر 12 دولة عربية هي سورية ومصر ولبنان والسودان واليمن وفلسطين والعراق والبحرين والكويت وليبيا والأردن، وناقش المؤتمر قضايا تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بالعمل في مجاله، وخاصة الصحة والسلامة المهنية، وقضايا التأمينات الاجتماعية ، والاهتمام بالمرأة العاملة، ولجنة الشباب وتطوير العلاقات بين المنظمات العربية، وتطرق لتشجيع استخدام عقود العمل الجماعية وتبادل الخبرات بالتعاون مع الجهات العربية المختصة.