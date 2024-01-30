شكرا لقرائتكم خبر عن هل الاضطرابات النفسية وراثية؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا يوجد سبب واحد لحدوث الاضطرابات النفسية، وتابعت : بالتأكيد الوراثة تلعب دور فى الإصابة بها.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: هناك أسباب أخرى لحدوث الاصطرابات النفسية، مثل:

١- السمات الشخصية (مثل:الثقة بالنفس، أو قدرة الشخص على التعبير عن مشاعره)

٢- المشاكل والضغوط التي يتعرض لها الشخص

ونصحت وزارة الصحة والسكان باستشارة الأطباء لوضع البرتوكول العلاجى الصحيح حسب الحالة

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقدم خدمات واستشارات الصحة النفسية وعلاج الإدمان من خلال العيادات الخارجية أو العلاج فى الأقسام الداخلية بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية التابعة للأمانة.