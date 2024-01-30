ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بالقاهرة؛ لقيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام شخصين بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال قيامهما بأعمال الحفر بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة وبحوزتهما أدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

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