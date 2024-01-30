تأجيل طعون جمعية شباب الإعلاميين لإلغاء قرار سحب تخصيص أرضهم لـ 18 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 59093 لسنة 71 قضائية، والمقضي فيها برفض طلب تنفيذ قرار إلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم 10 بالحي الثالث بالتوسعات الشرقية السياحية بمدينة 6 أكتوبر، لصالح جمعية شباب الإعلاميين لجلسة 18يونيو المقبل .

اختصمت الطعون رقم 52669ـ 53475ـ 53896 لسنة 67 قضائية، والمقامة من شاب الإعلاميين للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للأراضي المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضي الخاصة بهم لدائرة الموضوع.