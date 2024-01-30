بعد الحكم عليها.. القصة الكاملة لاتهام غادة والي بسرقة رسومات المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أسدلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الستار عن قضية محاكمة المصممة غادة والي، في اتهامها بالاعتداء على الملكية الفكرية وسرقة مصنفات فنية للفنان الروسي جورجي كوراسوف واستخدامها في محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة في القاهرة.

وقضت المحكمة بمعاقبة غادة والي بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 40 آلاف جنيه عن اللوحات الأربع وتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه.

بداية الأزمة

بدأت أولى فصول الأزمة، مطلع شهر يوليو الماضي، عندما اتهم الفنان التشكيلى الروسي، جورجي كوراسوف، المصممة المصرية، غادة والي، بـ"سرقة" أربع لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو "كلية البنات" في العاصمة القاهرة.

وكتب الفنان الروسي عبر صفحته على فيسبوك: "لقد استخدمت لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة بدون إذني وحتى ذكر اسمي".

أضاف: "أنتظر ردًا رسميًا بشأن هذا الأمر"، موضحًا أن 4 من لوحاته المستخدمة في المشروع موجودة في الموقع الخاص به في قسم الأصول المباعة، مشيرا إلى أن إحدى اللوحات المسروقة ليست عن مصر القديمة بل عن اليونان القديمة.

رد هيئة الأنفاق

وأصدرت الهيئة القومية للأنفاق وشركة "آر. إيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث، إنها تابعت عن كثب ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية فيما يخص استخدام تصميمات فنية من أعمال فنان روسي في المشروع الثقافي داخل محطة كلية البنات في الخط الأخضر الثالث.

وأضافت الهيئة في بيان أنه تم التعاقد مع وكالة "إستوديو والي" للدعاية التابعة لغادة والي لإنشاء تصميمات فنية خاصة بالمشروع الثقافي بمحطات الخط الأخضر الثالث، وتم إدراج بند ملزم قانونيًّا ينص بأن شركة الدعاية هي المسؤولة الوحيدة عن تقديم تصميمات فنية أصلية، وفي حالة الاقتباس أو النسخ، يتعين عليها الحصول على موافقة قانونية رسمية من الفنانين القائمين على تلك الأعمال يخول استخدامها، وفقًا لما هو متعارف ومعمول به مع جميع الفنانين.

وتابعت الهيئة: في مارس الماضي تم إنهاء العقد مع شركة الدعاية نظرًا لأسباب أخرى تتعلق بإخلال في بعض بنود العقد والتنفيذ. وتؤكد الهيئة القومية للأنفاق وشركة "آر. إيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو بأنهم لم يكونوا على دراية بأن تلك التصميمات مستوحاة بشكل غير قانوني من لوحات فنان روسي، وأنهم ضد أي تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية بأي شكل.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق في حينها أنها تقوم بدراسة الإجراءات القانونية المناسبة ضد شركة الدعاية لحفظ جميع الحقوق الخاصة بالهيئة القومية للأنفاق وشركة "آر. إيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو عند إثبات الادعاءات، مشيرة إلى أنه سيتم تغيير التصميمات المقتبسة بشكل غير قانوني.

وفي ختام البيان اعتذرت الهيئة القومية للأنفاق للفنان التشكيلي الروسى "جورجي كوراسوف" وللجمهور عن تلك الحادثة، مؤكدين الاحترام الكامل لحقوق الملكية الفكرية للجميع داخل مصر وخارجها.

ماذا قالت غادة والي؟

بعدها فتحت النيابة العامة تحقيقًا في اتهام الفنان الروسي جورجي كوراسوف لـ"والي" بسرقة لوحات من أعماله واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات.

وقالت غادة والي، 34 سنة، في تحقيقات النيابة، إنها ممثل قانوني لشركة "واليز استديو" ووقعت عقدًا مع شركة "ار ايه تي بي" المسؤولة عن الترويج للخط الثالث للمترو.

وأضاف أنها التزمت بعمل خطة دعائية للخط الثالث ونفذت 36 تصميم صناعي في 4 محطات وهو أكثر من المطلوب "التصميمات اللي عملت المشكلة كانت إضافية بدون مقابل".

وأوضحت أن قيمة التعاقد كانت 878 ألف و281 جنيه, على أن تنفذ خلال عامين.

وعن مشكلة تصميمات محطة كلية البنات، قالت إنها نفذت 7 تصميمات والمشكلة حصلت بسبب 2 "بحسبة بسيطة التصميمين بـ25 ألف، والتعاقد نص على 3 تصميمات لكن نفذت 7 بدون مقابل مادي.

الإحالة للمحاكمة

بدورها أحالت النيابة العامة، المُصممة غادة والي إلى المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية للوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف.

وحددت المحكمة جلسة 8 يناير الماضي لنظر أولى جلسات محاكمة غادة والي.

النطق بالحكم

وبجلسة اليوم عاقبت المحكمة الاقتصادية، "غادة والي" بالحبس 6 أشهر والغرامة 10آلاف جنيه عن كل مصنف مسروق (عددهم 4)، وكفالة 10 آلاف جنيه، فضلًا عن دفع تعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه.

وجاء الحكم عقب جلستين من محاكمة المتهمة، إذ غابت غادة والي عن جلسة الحكم.

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