الإعدام لشخصين قتلا محاسبًا بغرض السرقة في الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالإعدام في قتل محاسب بغرض السرقة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه "ف. ط" محاسب، بالإشتراك مع متهم ثالث؛ وذلك مع سبق الإصرار والترصد أثناء خروجه من البنك، حيث تتبع المتهمون خطواته وقتله لسرقة المبلغ المالي الذي معه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء، تلقى بلاغًا بوجود جثة المجني عليه غارقا في دمائه بدائرة القسم، ويانتقال قوات الأمن لمكان الواقعة وبسؤال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة وتبين أنهم يقيمون بدائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبطهم أثناء محاولة هروبهم لمحافظة الإسكندرية وبحوزتهم المبلغ المسروق، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل المجني عليه وسرقته وأرشدوا عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.