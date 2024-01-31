شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل بجنوب أفريقيا: نعمل مع مصر لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رونالد لامولا، وزير العدل بجنوب أفريقيا، إن بلاده تعمل مع مصر على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مضيفا أن مصر تمارس ضغطا من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع.

وأضاف وزير العدل بجنوب أفريقيا، خلال مداخلة عبر سكايب بقناة "القاهرة الإخبارية": "هناك دولة أخرى ستنضم إلينا مثل مصر لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يعمل بشكل جاد من أجل التحقيق في الجرائم الإسرائيلية بغزة.

ورحب رونالد لامولا بقرار محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنه قرار ملزم يجب على إسرائيل تنفيذه، مضيفا أن الأدلة التي قدموها لمحكمة العدل الدولية كانوا يريدون منها وقفا لإطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي مستمر على غزة، داعيًا لضغط دولي من أجل وقف إطلاق النار، مشددا على أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية والعالم يشهد بذلك.

وذكر وزير العدل بجنوب أفريقيا أن إسرائيل تختبئ حول ذريعة الدفاع عن نفسها من أجل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.