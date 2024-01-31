نقابة العاملين بالخدمات الطبية تُكرم الأفضل في عام 2023‏

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلنت نقابة العاملين بالخدمات الطبية التابعة لمديرية القوى العاملة بالقاهرة، عن اختيار أفضل الشخصيات من العاملين بمختلف المهن داخل المنشآت والشركات الطبية لعام 2023 بعد إجراء تصويت عام داخلي في النقابة.
وأكدت الجمعية العمومية للنقابة في دورتها الثانية أن الخطوة تأتي في إطار تسليط الضوء على النماذج الناجحة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية فضلا عن تشجيع أعضاء النقابة على الاستمرار في بذل كافة الجهود لخدمة الجمهور.
وأشار رضا إبراهيم، رئيس نقابة العاملين بالخدمات الطبية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى أن اختيار الشخصيات الأكثر تأثيرا في مجال الرعاية الصحية جاء بناء على تصويت استمر لنحو شهر وشهد مشاركة عدد كبير من أعضاء النقابة لحين الوصول إلى القائمة النهائية.
وأوضح إبراهيم أن المنافسة كانت على فئات عديدة من بينها أفضل مدير رعاية صحية وأبرز مدير تعاقدات بالمجال الطبي وأبرز رئيس مركز أشعة ومعامل بجانب اختيار أفضل مشرف تمريض موضحا أن هؤلاء هم الجنود المجهولة في تقديم الخدمة للمواطنين.
وتابع رئيس نقابة العاملين بالخدمات الطبية بالقاهرة: وخلال انعقاد الدورة الثانية للجمعية العمومية قمنا بتوزيع الجوائز على الفائزين في مختلف الفئات فضلا عن شهادات تكريم وسط حالة من الاحتفاء بهم نظرًا لجهودهم المتميزة في المجال الطبي.
وأشار إبراهيم إلى أن النقابة كشفت خلال توزيع الجوائز على تنظيم دورات تدريبية احترافية للعاملين بالرعاية الصحية برسوم رمزية وإصدار شهادات معتمدة لمن يجتاز تلك الدورات، من أجل تحسين الأداء داخل المنظومة الطبية.
تجدر الإشارة إلى أن النقابة قد تأسست في إبريل من العام الماضي بموافقة من مديرية القوى العاملة بالقاهرة، من أجل لم شمل العاملين بالمنشآت والشركات الطبية تحت مظلة رسمية تعمل على توفير حقوقهم ومنحهم الخبرات الكافية لتحسين الجودة في سوق العمل بالمجال الطبي.