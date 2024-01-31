شعبة المواد الغذائية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الزيوت بنسبة 33%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الزيوت شهدت ارتفاعات كبيرة منذ بداية يناير بلغت 33% دون أسباب واضحة.

وأضاف المنوفي خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، مساء الثلاثاء: "التجار ملحقوش يستوردوا بالأسعار الجديدة، وأتمنى أن يقوم المنتجين بتهدئة رفع الأسعار لأن ده مش معقول".

وتابع: "المواد الغذائية هي أمن قومي ومن المفترض أن تكون الأسعار تتماشى مع المدخلات، لكن الإجراءات التحوطية من قبل المنتجين تحدث بشكل غير منطقي".

وقال المنوفي: "إحنا عاوزين العجلة تدور وبنتكلم في سلع لا غنى عنها بالنسبة للمواطن، لأن التغيرات السعرية كبيرة ومتلاحقة، غيروا أسعار الزيوت أول الشهر وامبارح لأول مرة يتم رفع أسعار السلع مرتين خلال شهر حتى المكرونة زادت بنسبة 30% مرتين في الشهر".