شكرا لقرائتكم خبر عن 78% من القراء يطالبون بزيادة مخصصات دعم الصناعات اليدوية والتراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات دعم الصناعات اليدوية والتراثية، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات دعم الصناعات اليدوية والتراثية. وأيد 78% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم الصناعات اليدوية والتراثية، بينما عارض 22% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم الصناعات اليدوية والتراثية

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