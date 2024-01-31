11 ميزة و3 شروط.. كيف يمكن استخدام "السخان الشمسي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يعتبر سخان المياه واحد من أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكًا للكهرباء في فصل الشتاء نظرا لانخفاض درجات الحرارة، في الوقت الذي يتساءل البعض عن كيفية التغلب على هذه المشكلة، وتقليل الفواتير، حيث يرشح البعض استخدام السخان الشمسي.

ويستعرض "الخليج 365" شروط تركيب السخان الشمسي، حيث يتطلب تركيبه توافر الآتي:

1- توفير مساحة أعلى سطح التركيب.

2- توصيل خطوط المياة الباردة والساخنة إلى مكان التركيب.

3- توصيل كابل كهرباء إلى مكان التركيب.

أما عن مميزات السخان الشمسي

يتميز السخان الشمسي بالآتي:

1- توفير المياه الساخنة طوال الوقت وحتى عند انقطاع الكهرباء.

2- السخانات الشمسية أطول عمرًا من السخانات التقليدية وأقل أعطالا.

3- تقليل نسبة التلوث التي تسببها سخانات الغاز والكهرباء.

4- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

5- يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

6- يوفر في استهلاك الكهرباء.

8- يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

9- يحافظ السخان الشمسي على الشكل الداخلي بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

10- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات «حمامات ومطابخ» لأكثر من شقة.

11- يوجد سعات مختلفة لسخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.