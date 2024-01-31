شكرا لقرائتكم خبر عن "بوريل" يكشف موعد بدء عمل القوة الأوروبية لحفظ الأمن بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يسعى لبدء عمل القوة الأوروبية لحفظ الأمن بالبحر الأحمر في 17 فبراير المقبل.

أضاف مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن مهمة القوة ستكون حماية السفن فقط ولن تكون جزءا من هجمات ضد الحوثيين.

ذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكى، أن جماعة الحوثى أطلقوا صاروخا مضادا للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر، مضيفة أن مدمرة أمريكية فى المنطقة أسقطته.

وأضافت القيادة الأمريكية - في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية. وذكرت قناة (الحرة)، أن القوات الأمريكية والبريطانية تنفذ ضربات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين فى اليمن، وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين الحين والآخر ضربات على صواريخ "معدة للإطلاق".

والاثنين الماضى، أعلن الحوثيون، أنهم أطلقوا صاروخا على سفينة حربية أمريكية بخليج عدن، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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