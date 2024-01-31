شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد تسليم الرصيف الجنوبى لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل جولة تفقدية بميناء دمياط البحري، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، حيث كان في استقباله اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

في بداية الجولة، شاهد الوزير عرضاً تقديماً حول تقدم معدلات تنفيذ المشروعات الجاري أقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.5 متر لزيادة جاهزية الميناء لاستقبال أحدث أنواع السفن العملاقة.

والتقى الوزير خوان بابلو رئيس شركة دمياط أليانس ( تحت التأسيس ) التابعة لتحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) والتي ستشغل محطة الحاويات تحيا مصر 1 ، حيث تم استعراض المخطط الزمني لنهو المشروع ثم شهد وزير النقل التوقيع الخاص بإجراءات تسليم الرصيف الجنوبي للمحطة والذي يبلغ طوله 1000 م من اجمالي ارصفة المحطة التي يبلغ طولها 1970 م وذلك إلى المشغل كمرحلة أولى للبدء في أعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 حيث قام بالتوقيع كل من المهندس أحمد عثمان نائب رئيس هيئة ميناء دمياط للاستثمار واندرياس راسلر مدير دمياط اليانس لمحطات الحاويات.

بعدها توجه الوزير يرافقه كل من رئيس ميناء دمياط ورئيس شركة دمياط أليانس ( تحت التأسيس ) مشغل المحطة لتفقدها المحطة حيث استمع الوزير من مدير المشروع على الموقف التتفيذي لكافة عناصر المشروع والمخطط الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المحطة التي تصل طاقتها الاستيعابية الى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 م و عمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 وحيث سيساهم المشروع في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة و يتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) ضمن خطة وزارة النقل لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.

كما يأتي تنفيذ هذا المشروع الهام في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل ( طنطا / المنصورة / دمياط ) والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر احد اهم مكونات هذا الممر اللوجيستي ) وحيث سيساهم هذا الممر في جعل ميناء دمياط مركز عالمي لتجارة الترانزيت وذلك ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجيستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية حيث أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية ، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية ، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت وتحقيق اقصى استفادة من التسهيلات المتاحة بالموانئ ، و جاري الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع .

كما اطلع الفريق مهندس كامل الوزير على اخر المستجدات الخاصة بمشروع محطة تداول الحبوب و الغلال بأطوال أرصفة حوالى 850 م وعمق 17 م وساحة خلفية حوالى 270 ألف م2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 3.5 مليون طن سنوياً وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 6 مليون طن سنوياً ، ثم تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الاطماء ، و مشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 والذى ستصل أطوال أرصفتها إلى حوالى 3400 م بعمق 17 م وساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة ٢٠ مليون طن سنوياً وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة ٤٠ مليون طن سنوياً وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة في كميات البضائع العامة بالميناء .. حيث بلغت نسبة إشغال أرصفة البضائع العامة بالميناء خلال العام المالي ٢٣/٢٢ حوالى ٨٥% .

وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل لشرح توضيحي لمخطط انشاء جسور وبنيه تحتيه لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكه بالاضافة الى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفائتها وربطها بالسكة الجديدة.

كما اشتملت الجولة على زيارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حيث تم الاطلاع على أخر مستجدات التطوير والتحديث الذي قامت به الشركة خلال الفترة الأخيرة سواء فيما يتعلق بالارصفة او الغاطس او المعدات والاوناش والتقى الوزير بالعاملين بشركة النيل لأعمال النقل التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري حيث أكد الوزير على ضرورة الصيانة الدورية لاسطول العربات الحالي في ورش الشركة القابضة التي يتم تطويرها وامدادها بأحدث المعدات ودعمها بعربات حديثة خاصة مع كثافة العمل في الموانئ ومشروعات الطرق

وعقد الوزير لقاءً بالعاملين بالشركات العاملة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء ، ووجه وزير النقل رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء على ضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كل المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء كل مشروع منها، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية ، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية ، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، كما شدد وزير النقل على استغلال كل متر اراضي وتحقيق اعلى استفادة ممكنه من الاراضي داخل الميناء، وكذلك ضرورة اجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من اوناش وخلافه والتحديث المستمر لها والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها ولسير العمل بالإضافة إلي تطوير بوابات الميناء وإنشاء ساحات انتظار خارج الميناء لمواكبة التوسعات بالميناء واتخاذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بتحقيق السيولة المرورية وانسيابية الحركة في الوصول إلى المحطات والخروج منه كما وجه الوزير قيادات هيئة السكك الحديدية بإزالة كافة التعديات على السكة الحديد في المسافة من الميناء وحتى الربط مع خط السكة الحديد طنطا /المنصورة/دمياط وإعادة تأهيل سكك الحوش الخارجي للميناء