مشاجرة انتهت بجثة.. كواليس مقتل شاب على يد آخر طعنا بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على آخر بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهم بأسوان، ما أدى لوفاته.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان، من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة أسوان)، مُصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفى أثر إصابته.

بالفحص وسؤال والدته قررت بحدوث مشاجرة بينه وبين (عاطل – مقيم بذات العنوان)، لخلافات مالية بينهما تعدى خلالها على نجلها بسكين كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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