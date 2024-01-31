بزعم قدرته على استيراد السيارات.. ضبط أحد الأشخاص للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات لهم من الخارج.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات من الخارج من خلال علاقاته بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على بكالوريوس "له معلومات جنائية") وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2خاتم أكلاشيه مقلدين - دفاتر شيكات بنكية بإجمالي مبالغ 18 مليون جنيه تقريباً - مستندات خاصة بالمجنى عليهم - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.