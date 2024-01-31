الحصيلة 13 مصابا و3 سيارات.. تفاصيل المعاينة الأولية لانفجار عقار بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة في الجيزة، التحقيق في حادث انفجار الطالبية، والذي نتج عنه إصابة 13 شخصا وتهشم 3 سيارات وبعض حوائط العقار والحوائط الفاصلة بينه وبين العقار المجاور له.

وطلبت النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، كما طلبت ملف العقار من المحافظة، واستعلمت عن أوراق وملف مصنع الصابون المتواجد في الطابق الأرضي، والاستماع إلى أقوال المصابين متى تسمح حالتهم الصحية بذلك وانتداب الأدلة الجنائية لفحص الحادث وكشف الملابسات، للوقوف على التفاصيل الكاملة ومعرفة أسباب الحادث.

وكشفت المعاينة، أن مالك الشقة يدعى "ك.م"، كيميائي، وكان يقوم بتصنيع الصابون باستخدام مواد كيميائية، بالشقة بالطابق الأرضي، بعقار مكون من 6 طوابق، مشيرة إلى أن الانفجار تسبب في تهشم سيارتين وسيارة ميكروباص، بالإضافة إلى إصابة 13 شخصا من بينهم مالك الشقة، ونتج الانفجار عن تساقط الحوائط بالطابق الأرضي والحوائط الفاصلة بينه وبين العقار المجاور، والعقار الخلفي.

وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط العقار المنكوب بمنطقة الطالبية جراء انفجار ماسورة الغاز اليوم الأربعاء والذي أسفر عن سقوط 13 مصابا.

المصابون هم كل من: عبد الله محمود 10 سنوات وشقيقاته (ياسمين 12 سنة) و(سما 7 سنوات) و(سما سنتان) ووالدهم محمود عبد العزيز 37 سنة وربة منزل هاجر عبد الصبور 30 سنة.

كما أصيب أحمد علي شحات 13 سنة وشقيقتاه نور 11 سنة وتاليا 6 سنوات وزينب أحمد 42 سنة، كريم محمد 28 سنة، محمد صابر أحمد، ياسين أحمد 46 سنة.

مصدر أمني قال إن تسربا للغاز نتج عنه موجة انفجارية اندلعت بسببها النيران.

أضاف المصدر أن الانفجار أسفر عن سقوط 13 مصابا بينهم 7 أطفال يتلقون العلاج في مستشفى الهرم.

لجنة هندسية من محافظة الجيزة والحي انتقلت إلى محل العقار المنكوب لمعاينة المباني المجاورة.

اقرأ أيضا:

180 ألف دولار.. الداخلية تلاحق تجار الدولار في السوق السوداء (تفاصيل)

"غرز مقص في قلبها وكسر راسها بشاكوش".. ليلة مقتل ربة منزل على يد زوجها القعيد بالزاوية الحمراء

بعد حكم حبسها.. ماذا قالت غادة والي في التحقيقات بشأن سرقة تصميم "المترو"؟

"نزل رجلك يا أستاذ".. كواليس مقتل سائق بـ3 طعنات في أوسيم

"وقع في مفرمة اللحمة".. تفاصيل مصرع شاب داخل مصنع بمدينة بدر