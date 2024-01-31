قرار قضائي جديد بشأن المتهمين بخطف طفلتي الأسانسير بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنح مدينة نصر، تأجيل محاكمة التشكيل العصابي في واقعة خطف طفلتين بواقعة الأسانسير، لـ 7 فبراير لتقديم المستندات.

وكشفت التحقيقات في قضية خطف طفلتي الأسانسير بمدينة نصر أقوال مجري التحريات في الواقعة، الذي أدلى أمام جهات التحقيق بشهادته وما توصل إليه من خلال فريق مباحث من قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وقال ضابط المباحث مجري التحريات إن تحرياته أسفرت عن اختطاف المتهم أحمد.ح للطفلة حنين وهي ابنته من زوجته الشاكية هبة حسن محمود، ومحاولة خطف ابنته الأخرى جنى.

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