إسراء تطلب الخلع من زوجها: "قفشته مع واحدة قالي جايه تنضف الشقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "إسراء. ح"، 33 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بخلع زوجها، مبررة طلبها: "عينه زايغة وبتاع ستات.. قفشته مع واحدة قالي جايه تنضف الشقة".

وقالت الزوجة في دعواها رقم 2276 لسنة 2022: "تعرفت على زوجي بتوصية من العائلة، ووجدت منه منفذًا للهروب من تشدد العائلة وإرغامي على الجلوس بالمنزل طوال الوقت".

وأضافت مقيمة الدعوى: "من بعد شهر من الزواج والمكوث في القاهرة، تحولت شخصيته وظل يتأخر طوال الوقت وحينما نجلس يويًا يمسك بهاتفه، من بعدها بفترة وجدته بالصدفة يصافح سيدة ويحتضينها".

أكملت: "عند عودتي من منزل أهلي وجدت سيدة في المنزل وعندما سألته قال إنها تنظف المنزل، دخلنا في مشادة كلامية استمرت ساعات طويلة تدخل فيها الجيران وتطورت المشاجرة، من بعدها تحدث مع أهلي لحل الوضع وطالبهم بنقل إقامتي للبلد عشان يأخذ راحته، طالبته بالطلاق لكنه رفض، وبعد عودتي مع أهلي وجدت نفسي لا أريد المعيشة معه".

لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفعت دعوى خلع للضرر من زوجها ولا تزال منظورة حتى الآن.

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