المتهم بقتل صديقه وسرقته بالشروق: "استغليت جلوسه بمفرده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أوضحت التحقيقات التي تجريها النيابة المختصة في واقعة مقتل شخص بيد صديقه في الشروق، أن القاتل كان يعلم بإقامة المجني عليه بمفرده؛ نظرًا لتردده عليه بشكل متكرر لتوفير احتياجاته مقابل مبلغ مالي.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه توجه لمسكن المجني عليه بدعوى إعادة بعض الأشياء له وأحضر "سكين" من داخل مطبخ الشقة بقصد تهديده لمعرفة مكان بطاقته الإئتمانية وهاتفه المحمول، إلا أنه رفض وقاومه فبادره بعدة طعنات أودت بحياته واستولى على

جهاز "لاب توب" بحقيبته وبداخلها مبلغ مالي وعملات أجنبية وهاتفي محمول، ولاذ بالفرار.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهر ة تلقت بلاغا من الأهالى انبعات رائحة من داخل شقة سكنية وبانتقال قوات الأمن تبين العثور علي جثة شاب داخل منزله مصاب بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد.

وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلي أن المتهم مرتكب الواقعة وتبين أن القتل بدافع السرقة وتحصل على 5 آلاف ريال سعودي وهاتفين ولاب توب و متعلقات المجني عليه.

ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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