ترسانة أسلحة وكوكتيل مخدرات.. تفاصيل مداهمة "وكر الكيف" بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بمخدر الحشيش وكذا الأسلحة النارية غير المرخصة وترويجهما على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة سنهور القبلية بالفيوم مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – رشاش - 12 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات– دراجة نارية – مبلغ مالي) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 550 ألف جنيه تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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