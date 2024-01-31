ضبط 9 متهمين بحوزتهم 35 كجم مخدرات في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان- دمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 9 متهمين بحوزتهم (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 13.500 كيلو جرام لمخدر البانجو– 7 كيلو جرام من مخدر الهيدرو).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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