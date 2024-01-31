تفاصيل لقاء وزيرة البيئة المديرةَ الإقليمية الجديدة لممارسات البيئة للشرق الأوسط بالبنك الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، ماريا صراف، المدير الإقليمي الجديد لممارسات البيئة للشرق الأوسط بالبنك الدولي؛ لبحث سبل التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، بالبناء على التعاون المثمر مع البنك في السنوات الماضية؛ خصوصًا التعاون في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.

وهنَّأت وزيرة البيئة المديرة الإقليمية على المنصب الجديد، معربةً عن تطلعها لتعاون مستقبلي مثمر وبناء؛ خصوصًا في استكمال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذي يعد مشروعًا مهمًّا وحيويًّا لمصر، جاء نتاج رحلة ملهمة من العمل الدؤوب والتعاون لتذليل العقبات ومواجهة التحديات، وبالتزامن مع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة في 2019، وربط البيئة بالاقتصاد والتنمية، خصوصًا بعد التعاون مع البنك الدولي في إعداد دراسة تكلفة التدهور البيئي وتأثيره على حياة المواطن، والتي أظهرت أن تلوث الهواء من أكثر التحديات البيئية مرتفعة التكلفة التي تواجه مصر، حيث يؤثر على الصحة واقتصاد الدولة؛ مما يتطلب سرعة التعامل معه بأفضل الطرق لتفادي تكلفته المرتفعة على الدولة والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى من أكبر المشروعات التي تعمل عليها وزارة البيئة في الفترة الأخيرة، إلى جانب مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

وناقش الجانبان التقدم المحرز في مكونات المشروع سواء على المستوى التنظيمي والتمويلي والتنفيذ، وإمكانية دعم المشروع لجهود الدولة في مواجهة ظاهرة السحابة السوداء التي تعانيها مصر كل عام، خصوصًا في ما يتعلق باستنباط إجراءات جديدة أكثر فاعلية وتنفيذ خطط التوعية، وإدارة المعلومات بشكل أفضل لدعم اتخاذ القرار الأنسب، للبدء مبكرًا بخطوات استباقية تساعد على مواجهة هذا التحدي.

وناقش الجانبان آخر مستجدات مكون النقل، إلى جانب مكون الاتصال والتعاون في تنفيذ حملة إعلامية لتغيير السلوك وتعريف المواطنين الجهود المبذولة، فمثلًا مع تخصيص الدولة 7 ملايين جنيه لبناء البنية التحتية لمنظومة المخلفات، أظهرت التقارير هذا العام انخفاضًا كبيرًا في حالات الاشتعال الذاتي للمخلفات الصلبة خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، كنتاج لما نفذته الدولة من بنية تحتية وتطوير لمنظومة الجمع والنقل خلال الفترة الماضية ساعد على خفض تراكمات المخلفات في الشوارع والمقالب العمومية وانخفاض حالات الاشتعال الذاتي.

وثمنت ماريا صراف، المدير الإقليمي الجديد لممارسات البيئة للشرق الأوسط بالبنك الدولي، جهود الدكتورة ياسمين فؤاد ودورها الكبير في التنسيق بين جميع الأطراف الفاعلة والدعم الكبير لجهود تنفيذ المشروع.

وأشادت صراف بما تم تنفيذه في مشروع المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة في العاشر من رمضان، واصفةً إياه بإنجاز ضخم يوازي مدينة كاملة، قام على أكتاف جهد كبير مبذول من مختلف الأطراف، خصوصًا فريق عمل في المشروع.

وأكدت ماريا صراف استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم اللازم لمصر لمواجهة التحديات البيئية، ودعم الجهود المبذولة بما يساعد مصر على تحقيق التنمية المستدامة.