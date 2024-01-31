شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء غير مستقرة.. سقوط أمطار على مناطق متفرقة فى القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" ، سقوط أمطار متفاوتة الشدة خفيفة إلى متوسطة أحيانا ببعض المناطق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد.

ومتوقع اليوم أمطار على عدة مناطق وهي:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح - الأسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ).

- أمطار متوسطة : على مناطق من الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة : على مناطق من منطقة خليج السويس ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربيةوشمال الصعيد

- الأمطار تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري - القاهرة - الجيزة - القليوبية).

ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 9، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 08.