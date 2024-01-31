شكرا لقرائتكم خبر عن سانت كاترين تسجل 3 درجات تحت الصفر لأول مرة فى موسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، تصل درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين ولأول مرة فى شتاء هذا العام لـ 3 درجة تحت الصفر، وهى المرة الأولى التى تسجل فيها درجات الحرارة تحت الصفر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، مع فرص لتكون الثلوج ليلا على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 9، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 08.