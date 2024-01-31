شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح يستقبل الجرحى والمصابين والمساعدات المصرية فى طريقها لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل فتح معبر رفح بين مصر وفلسطين وتحرك شاحنات تحمل مساعدات من مصر في طريقها لقطاع غزة واستقبال جرحي ومصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

أوضحت بيانات رصد الحركة على المعبر أنه تم استقبال 86 جريحا ومصابا ومرافقًا فلسطينيا بعد وصولهم إلى الأراضي المصرية قادمين من قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، بينهم عدد 29 مصابا وجريحا فلسطينيا و57 مرافقًا، قادمين من مستشفيات قطاع غزة تم نقلهم من مستشفيات قطاع غزة بسيارات الإسعاف الفلسطينية إلى معبر رفح البري.

وتم نقلهم بسيارات إسعاف مصرية للعلاج في مستشفيات العريش العام والشيخ زويد بشمال سيناء و30 يونيو والتضامن والحياة في بور فؤاد ببورسعيد والمجمع الطبي في الإسماعيلية والمجمع الطبي في السويس.