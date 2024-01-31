شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج "المنبر الثابت" بالاشتراك بين الأزهر والأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات برنامج "المنبر الثابت" في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، والدكتور محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف).

وأدي الأئمة ووعاظ الأزهر الشريف برنامج ( المنبر الثابت) المشترك تحت عنوان "حديث القرآن الكريم عن الطير" ولقى إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث ناقش حب الإنسان على مر التاريخ للطيور، وتمتعه بتربيتها ومشاهدتها وهي تحلق فوق رأسه في السماء بشكل جميل، وقد أشارَ القرآن الكريم في جانبٍ من آياتِ التوحيد إلى‏ هذه المسألة.

ودعا الجميع ‏مشاهدة عالم الطيور، كي يَرَوْا آيات وبراهين الباري تعالى‏ فاللَّهُ سبحانه وتعالى هو الذي منَحها كلَّ أدوات الطيران ، وعلَّمها طريقته واسلوبه ، كما وضعَ قوانين وانظمةً تستفيدها فتحلّق بيسر وسهولة ، فهو العليم بحاجات كل الموجودات والبصير بكلِّ شي‏ءٍ : {إِنَّه بِكُلِّ شَى‏ءٍ بَصِيْرٌ}.