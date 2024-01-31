ضبط شخص بحوزته 30 طن سلع غذائية مجهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مالك مخزن، بحوزته 30 طن سلع غذائية مجهولة المصدر، بقصد حجبها عن المواطنين.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أفادت قيام مالك مخزن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية بدون مستندات تدل على مصدرها بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (11.600 طن مكرونة - 9.465 طن مسلى – 9.912 طن زيت طعام) جميعها بدون مستندات تدل على مصدرها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول.

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