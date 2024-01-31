حجبها عن البيع.. ضبط مدير مخزن بحوزته 64 طن أعلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مدير مخزن، بحوزته 64 طن أعلاف حيوانية، بقصد حجبها عن الأسواق بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أفادت قيام المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن الأسواق بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وباستهداف المخزن المشار إليه، عثر بداخله على 64 طن أعلاف حيوانية مختلفة الأنواع معبأة داخل شكائر بدون مستندات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

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