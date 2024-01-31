ضربة للمحتكرين.. ضبط تاجر في المنيا بحوزته 500 طن سلع غذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا من ضبط تاجر سلع غذائية ويمتلك عدة محلات ومخازن؛ لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية وإخفائها بمخزن خاص به كائن بدائرة مركز شرطة المنيا بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (231.64 طن سكر حر – 67.306 طن مكرونة – 100.273 كرتونة جبن متنوعة – 53.900 طن أرز – 53.544 طن زيت – 3.500 طن دقيق – 128.12 طن سمن – 1.740 طن ألبان).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

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