النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية؛ حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام المنقضي.

كما عرضوا على النائب العام أيضًا قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما تم إنجازه منها، حيث شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية.

وقد تناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام، وقد أثنى على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة، كما أكد ضرورة الالتزام بالمبيت بالفترة المسائية حفاظًا على سلامتهم.

وفي الختام أشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات، حيث كان قد التقى في الأسابيع الماضية، رؤساء الاستئناف لنيابات استئناف أسيوط وقنا وبني سويف والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.