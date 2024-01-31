حقيقة وضع البنك المركزي حدا أقصى للسحب اليومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة إصدار البنك المركزي قرارا بتحديد الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد.

وقال أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن الجميع «بيرغي» في ظل مناخ الشائعات، موضحا أن هناك شائعة منذ صباح اليوم تروج أن البنك المركزي وضع حدا أقصى للسحب اليومي.

وأكد أن البنك المركزي لم يصدر أي تعليمات جديدة تتعلق بوضع حد أقصى، مضيفا أن البنك المركزي أصدر بيانا منذ قليل نفى خلالها تلك الشائعة، لم يصدر أي تعليمات بشأن السحب النقدي اليومي على حساب العميل.

وأضاف موسى: للأسف وسائل الإعلام انساقت خلف الشائعات ونشرت البيان المزيف للبنك المركزي، لافتا إلى أن البنك المركزي أهاب بضرورة توخي الحذر «ده بنك مركزي هل بيطلع بيانات في السر يعني.. طالما مفيش حاجة على موقع البنك المركزي إذًا مفيش حاجة وكلام فارغ».

وأشار إلى أن هناك مواقع كبيرة وصغيرة سقطت في ترويج الشائعة، مضيفا: «بتعملوا شوشرة وتروجوا شائعات وأخبار قديمة من 2022.. كلام في منتهى الخطورة يؤثر على الاقتصاد».

وتساءل أحمد موسى: «إزاي المواقع تقع في هذه المصيبة والكارثة يعني، هو أي حد ينشر أي حاجة.. يا جماعة أنا بتكلم على بلد وبنك مركزي»، مؤكدا أن بث الشائعات والأخبار الكاذبة يؤثر على الاقتصاد سلبيا.