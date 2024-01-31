في هذه الأماكن.. الداخلية تدفع بـ 3 سيارات "إكسبريس" لتقديم الخدمات للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قررت وزارة الداخلية الدفع بـ 3 سيارات لمواقع داون تاون ومجمع البنوك بالتجمع الخامس بالقاهرة، وهايبر وان بالشيخ زايد بالجيزة لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي للمواطنين.

ويأتي ذلك استكمالًا لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة والتي تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وفي ضوء استحداث قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لسيارات الخدمة الفورية "إكسبريس".

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