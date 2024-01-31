"خلص ورقك في 20 دقيقة".. ما هي الخدمات التي تقدمها الداخلية في سيارة "إكسبريس"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تحرص وزارة الداخلية بشكل مستمر على تقديم مزيد من التيسيرات على المواطنين الراغبين في استخراج الرقم القومي وكافة إصدارات الأحوال المدنية.

وفي إطار ذلك قدم قطاع الأحوال المدنية خدمة استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين وإصدار بطاقات الرقم القومي وتسليمها بشكل لحظي.

أحوال إكسبريس

وتأتي الخدمة الجديدة تحت مسمى خدمة "أحوال إكسبريس" لاستخراج البطاقة في 20 دقيقة، وذلك تيسيرًا على جموع المواطنين.

وفي وقت سابق افتتح قطاع الأحوال المدنية المركز النموذجي "أحوال إكسبريس"، بمقر ديوان القطاع بالعباسية، على أحدث طراز عصري، ومزود بجميع سبل التكنولوجيا الرقمية واللوجستية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة.

كما قررت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، الدفع بـ 3 سيارات لمواقع داون تاون ومجمع البنوك بالتجمع الخامس بالقاهرة، وهايبر وان بالشيخ زايد بالجيزة لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي للمواطنين؛ استكمالًا لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة.

كول سنتر الأحوال المدنية

وجهزت وزارة الداخلية خدمة الكول سنتر على رقمي (15340 للمواطنين – 15341 لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف") لتقديم كافة خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة.

وفي إطار التطور التكنولوجي الذي تشهده قطاعات وزارة الداخلية يواصل قطاع الأحوال المدنية تقديم خدمات المركز النموذجي "أحوال إكسبريس" على أحدث طراز عصرى ومزود بكافة السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجستية.

ماذا تقدم؟

ويتم تزويد خدمة "أحوال إكسبريس" بالماكينة الذكية (للقيد العائلي الفوري الرقمي) والمزودة بخاصية التحصيل النقدي، والتي يمكن للمواطن من خلالها دون تدخل عنصر بشري استخراج القيد العائلي المميكن (إذا كان قد سبق له استخراجه) من خلال شاشتها التلامسية، عقب تحققها من هويته ومطابقة بصمة الوجه أو أحد الأصابع وما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومي البايومترية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

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