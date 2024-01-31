محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان أبو حمص على خط سكة حديد (القاهرة - الإسكندرية) بطول 1270 مترا وعرض 24 مترا.

ويتكون الكوبري من اتجاهين بعرض 3 حارات لكل اتجاه بالإضافة إلى 3 تفريعات للربط مع طريق (القاهرة / الإسكندرية) الزراعي، وبلغت تكلفة تنفيذه 350 مليون جنيه.

وأكد الوزير، أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لخطة وزارة النقل لإلغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد وتنفيذ 32 كوبري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة لحل الاختناقات المرورية عند مواقع هذه المزلقانات والحد من الحوادث ويساهم الكوبري في تسهيل انتقال المواطنين بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وأنشأت الهيئة العامة للطرق والكبارى كوبري أعلى مزلقان أبو حمص لحل مشكلة التكدس المستمر للمركبات أمام مزلقان السكة الحديد بمدينة أبو حمص وإيجاد محور مروري جديد لخدمة التوسع العمراني للمدينة.

وأوضح وزير النقل، أن هناك خطة شاملة لتطوير وتوسعة طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

وأشار إلى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية.

وأضاف الوزير أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وأنه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.