شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 10 ساعات عن بعض مناطق أبو النمرس فى الجيزة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال تحويل مسار خطوط مياه الشرب قطر 800 مم - 280مم المتعارضة مع أعمال مشروع كوبرى أعلى مزلقان منطقة أبو النمرس، فقد تم الانتهاء من مد خط مياه الشرب قطر 800 مم ومتبقى أعمال الربط.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم القيام بقطع المياه لمدة (10) ساعات من الساعة العاشرة مساء الجمعة المقبل الموافق 2024/2/2 إلى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 2024/2/3 لإتمام أعمال الربط، علمًا بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: (منيل شيحه، أبو النمرس، شبرامنت، ترسا، نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم).

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات والتعاون مع الجهات المنفذة.

وأشارت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.