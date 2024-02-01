أصيب قائدها.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة أعلى دائري الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شهد الطريق الدائري انقلاب سيارة نقل بمقطورة أعلى الطريق المتجه لمنطقة الهرم، مما أسفر عن إصابة السائق.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري باتجاه الهرم وإصابة شخص وتوقف حركة المرور.

انقلبت سيارة نقل مقطورة على الطريق الدائري اتجاه الهرم في الجيزة، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة السائق وتوقف حركة المرور.

انتقلت سيارتين إسعاف بصحبة قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين بالفحص إصابة سائق السيارة وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات اختلال عجلة القيادة من السائق وفشل في السيطرة على السيارة ما أسفر عن انقلابها، ونجح رجال الحماية المدنية في تجنيب بقايا الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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