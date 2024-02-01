برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بالقاهرة

القاهرة - سامية سيد - أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 /2024، على موقع المديرية والبوابة الإلكترونية.

ويمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الأول فى القاهرة من خلال اللينك التالى

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate أو موقع المحافظة على اللينك التالى

http://www.cairo.gov.eg/

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالبا وطالبة حضر منهم 186266 طالبا وطالبة ونجح 145947 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.