"الأرصاد": عدم استقرار الأحوال الجوية مستمر حتى هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتي السبت القادم، ليكون الطقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، ومحافظة الوادي الجديد.

وقالت الأرصاد، وفق بيان لها، إن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبري تكون أقل من المتوقعة بمعدل درجتين، مع وجود فرص تكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

وأضافت الهيئة، أنه يستمر نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتكون سرعة الرياح 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

وأشارت، إلى تأثر حالة الطقس بأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم

السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015