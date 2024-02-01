شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد كنائس الطائفة الانجيلية وأبرز مذاهبها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، إن الطائفة عبارة عن 18 مذهبا ولديها 1500 كنيسة، ويأتى أكبرها الكنيسة المشيخية وهى سنودس النيل الإنجيلى وهى الكنيسة الكبيرة، والكنيسة منذ نشأتها اهتمت بالمدرسة والمستشفى، فلدينا مدارس تقدر من 24 إلى 28 مدرسة وهى مدارس تقدم تعليم جيد ولها تأثير كبير ولدينا مستشفيات لكن كثير من الكنائس المحلية لديها مستوصفات خاصة غير المدارس العام.

وتابع رئيس الطائفة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الكنيسة الإنجيلية تهتم بالتلاحم مع المجتمع وهناك كنائس كثيرة تنظم لقاءات وندوات وتدعى مفكرين وتتعامل مع المجتمع ككل ففي أزمة كورونا وزعت هذه الكنائس المطهرات للجميع وقدمت توعية للجميع فالكنيسة متلاحمة مع المجتمع بكل طوائفه.

وكان زكى استقبل ألكسندر رضوان عضو البرلمان الألماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، وفيلكس هالا، المستشار الثقافي ورئيس قسم التعليم بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، ومها ويصا من السفاره الألمانية، وذلك بحضور سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، و مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، والمهندس مايكل الضبع، رئيس قطاع الاستثمار والتمويل بالهيئة الإنجيلية، ولوتشيا رباط، مدير مكتب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية.