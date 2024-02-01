موجة الطقس السئ.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس 1 فبراير 2023.

وقالت الأرصاد، وفق بيان، إن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، وتكون كالآتي:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من "مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشبخ، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء".

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من "الغربية، والشرقية، والمنوفية، ومدن القناة، ووسط سيناء"، تمتد خفيفة إلى مناطق من "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ومنطقة خليج السويس، وشمال الصعيد".

وتشهد الأحوال الجوية الآن، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، ليكون بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء.

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