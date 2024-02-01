شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: إدراج 10 أصناف جديدة كبديل محلى لعلاج الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم إدراج 10 أصناف Biosimilars كبديل محلى بمجال الأورام والبيولوجي ما حقق توفيرا يبلغ 10 ملايين جنيه خلال العام الماضى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان: "نستهدف سد العجز وحل أى أزمات قد تتعلق بنواقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات، حيث يتم مراجعة الالتزامات المٌنفذة وغير المُنفذة من النقد الأجنبي وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، المستلزمات الطبية، مستلزمات المعامل، الأجهزة وقطع الغيار، المواد الخام ومواد التعبئة)".

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة الأدوية، وتنتج نحو 90% من الأدوية محليا.