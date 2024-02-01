"ملايين بالدولار والاسترليني واليورو".. الأموال العامة تطارد تجار العُملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملات مكبرة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 31 قضية بقيمة مالية (15 مليون جنيه مصري – 389 ألف دولار أمريكي – 55 ألف يورو – 1500 جنيه إسترليني – 8300 ريال سعودي.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النقابة التحقيق.

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