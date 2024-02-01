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إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق صلاح سالم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصيب 10 أشخاص اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق صلاح سالم.

وردت إشارة لغرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بوقوع حادث مروري بطريق صلاح سالم، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 10 أشخاص،، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى هيلوبوليس لتلقي العلاج.

وبينت اللتحريات أنه خلال سير سيارة ميكروباص انحراف عجلة القيادة من السائق ما أسفر عن انقلاب السيارة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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