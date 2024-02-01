إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق صلاح سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصيب 10 أشخاص اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق صلاح سالم.

وردت إشارة لغرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بوقوع حادث مروري بطريق صلاح سالم، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 10 أشخاص،، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى هيلوبوليس لتلقي العلاج.

وبينت اللتحريات أنه خلال سير سيارة ميكروباص انحراف عجلة القيادة من السائق ما أسفر عن انقلاب السيارة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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