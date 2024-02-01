"محمد" يطلب تطليق زوجته: "طول الأسبوع لابسه نفس الترينج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقام "محمد. ح"، 33 سنة، صاحب مطعم، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ويطالب فيها بتطليق زوجته، مبرراً طلبه: "بشوف مراتي بنفس هدومها أسبوعيا.. إزاي فيه عروسة من غير هدوم".

قال الزوج في دعواه التي تحمل رقم 1647 لسنة 2022، إنه تزوج من " هيام. ح"، ربة منزل، بعد التعارف على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "قبل الزواج كانت محترمة وملتزمة دينياً، وبعد التعارف تم الاتفاق على الزفاف، زواج دام شهرين فقط.

ويضيف"محمد": بعد الزواج وجدتها لم تكن مثل البنات التي تقوم بتجهيز نفسها من ملابس ومكياج وبرفانات، بالعكس "ترينج واحد وعباية فقط"، حاولت التحدث معها للإنفاق عليها وتنفيذ طلباتها، لكنها تفعل العكس.

يشكو الزوج زوجته لأسرتها: " خدت فلوس تجيب هدوم صرفتها ومبتغيرش هدومها، طول الأسبوع بشوفها بنفس الترينج، وجد الزوج صدمة غريبة من رد والدها: عندك حق أنا كمان "جبتلها هدوم وباعتها"، فطلب بعدها الزوج إتمام الطلاق بطريقة ودية لكنها رفضت.

فلجأ الزوج الى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى قضائية للتخلص منها لشعوري باستحالة المعيشة معها، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

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