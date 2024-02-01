قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مع كندا لتعزيز الزراعة الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ):

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الاتفاق الفرعي بين الحكومة المصرية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع الحيوي الزراعي.

ويستهدف المشروع تعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 ملايين دولار کندي.

وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي انعقدت في 13 نوفمبر 2023.