"الصحفيين" تعلن قائمة المرشحين لـ "شعبة المصورين".. والانتخابات 20 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت نقابة الصحفيين، أسماء أعضائها المرشحين لانتخابات شعبة "المصورون الصحفيون" فبراير 2024.

وترشح على منصب رئيس الشعبة: مجدي إبراهيم محمد علي، المصور بجريدة الشروق.

وترشح لعضوية المكتب: أحمد عبد الفتاح أحمد علي، بجريدة الشروق، وجان نجاح زكي حنا، بأخبار اليوم، ومحمد مصطفى حسين عيد، بجريدة الأهرام، ومحمد هشام محمد عبد الجواد، بالمصري اليوم.

وتتلقى النقابة الطعون والتنازلات لمدة 3 أيام من يوم السبت 3 فبراير حتى الاثنين 5 فبراير 2024.

وتجتمع الجمعية العمومية للشعبة، وتجرى الانتخابات يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة مساءً بالدور الرابع في النقابة.

واختيرت لجنة للإشراف على الانتخابات، تضم 3 من قدامى المصورين الصحفيين من غير المرشحين برئاسة حسام دياب، وعضوية: أحمد شحاتة، وعمرو نبيل.